Manisa FK’dan Dino bombası

Trendyol 1. Lig'de orta sıralarda yer alan ve play-off hattını zorlamayı hedefleyen Manisa FK, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Savunmaya takviye yapmayı planlayan Ege temsilcisinin hedefindeki isim belli oldu. Yönünü Avustralya'ya çeviren Manisa FK, bir dönem Türkiye'de Göztepe forması da giyen Dino Arslanagic'i kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz sezon başında İzmir ekibinden ayrılan 31 yaşındaki futbolcu, sonrasında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Riyadh'a transfer oldu. Suudi ekibinde geçirdiği bir sezonun ardından Macarthur'a imza atan deneyimli futbolcu, Avustralya'a 4 ay geçirdi.

8 MAÇTA GÖREV ALDI

Bu sezon 8 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 639 dakika süre alırken, 3 maçta kadroya, 1 maçta da oyuna giremedi. Göztepe'den ayrıldıktan sonra Al- Riyadh'da 1 sezonda 25 maça çıkan Belçikalı, bin 827 dakikada 1 asistlik skor katkısı sağladı. Göztepe'de geçirdiği iki sezonda 66 maçta sahaya çıkan deneyimli futbolcu, kariyerinin en skorer dönemlerinden birisini geçirdi. 4 gol ve 1 asist üreten Arslanagic, maç başına skor katkısı olarak en verimli dönemini Türkiye'de geçirdi. Bu arada Ege ekibinin ara transfer döneminde ilgilendiği Iğdır FK'nın deneyimli stoperi Hasan Hatipoğlu'nun Adanaspor ile anlaştığı öğrenildi. Manisa ekibinin transfer listesinde Pendikspor'dan ayrılan Leandro Kappel de bulunuyor.