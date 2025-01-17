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Haberler Spor Milli dalışçı Ercümen adını ilk 3’e yazdırdı

Milli dalışçı Ercümen adını ilk 3’e yazdırdı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Milli dalışçı Ercümen adını ilk 3’e yazdırdı

2024 yılında Serbest Dalış kategorisinde düzenlenen şampiyonalarda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Şahika Ercümen, katıldığı tüm kategorilerde elde ettiği başarılarla dünya listesine ilk 3 sporcudan biri olarak adını yazdırdı. Dünya Serbest Dalış Konfederasyonu'nun 2024 yılı yarışma sonuçları değerlendirmesinde yapılan tüm yarışmalarda alınan başarıların puanlarının toplandığı Dünya Başarı Listesi'nde, milli sporcu Ercümen dünyada ilk üç sporcu içinde yer alarak Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. Konfederasyonun paylaşımında listeye giren diğer yarışmacılar Marianna Krupnitsakia ve İrena Vanova oldu.

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