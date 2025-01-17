Nazilli’den 2 takviye

Devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya'da yaptığı kampı tamamlayarak Aydın'a dönen Nazillispor, transfer yasağına rağmen takıma iki takviye yapmayı başardı. Naz-Naz, sezon başında lisansını çıkarttığı ancak sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak feshettiği santrfor Mert Utku Çarkçı ve stoper Onur Yeniçulha'yı yeniden takıma dahil etti.

TAKIMA KATILDILAR

Mert Utku ve Onur, Aydın'a gelerek siyah-beyazlı takımla birlikte çalışmalara başladı. 27 yaşındaki Mert, sezon başında oynanan hazırlık maçında forma giyerek Altay'a karşı 1 gol atmıştı. Nazillispor'un altyapısından yetişen Onur ise bu sezon başında siyah-beyazlı ekipte 2 müsabakada forma giymişti.