Romulo’ya hücum

TrendyoL Süper Lig'de attığı gollerle transferin gözdesi haline gelen Göztepe'nin Brezilyalı forveti Romulo Cardoso'yla ilgili her geçen gün yeni bir teklif iddiası geliyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de 22 yaşındaki forvete kanca attı. Sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılılara 9 milyon 500 bin Euro bonservis ücreti ve Bartuğ Elmaz'ı kiralık verme teklifini hazırladı. Gövz- Göz'un ise oyuncudan en az 18 milyon Euro'luk bir bonservis geliri beklentisi var. Göz-Göz, Brezilya ligi ekiplerinden Athletico Paranaense'den kiraladığı Romulo'nun satın alma opsiyonunu kullandı ve 2.5 milyon Euro karşılığında oyuncuyu renklerine bağladı.

ALTYAPISI G.SARAY'DAN

Sarı-kırmızılıların devre arasında oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı ve Avrupa kupalarına katılma yolunda en önemli silahını elden kesinlikle çıkarmayacağı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Romulo transferinde bonservisin yanında takasta kullanmayı düşündüğ Bartuğ Elmaz, kariyerine Galatasaray altyapısında başladı. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarla sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşamadı ve takımına bonservis kazandırmadan 2022 yılının yaz transfer döneminde Marsilya'ya anlaştı. Fransız ekibinde şans bulamayan ve sadece 1 maçta oynayan Bartuğ, 1 sezon sonra Fenerbahçe ile el sıkıştı. 2024-24 sezonunun ilk yarısında sarı-lacivertlilerde 8 karşılaşmaya çıkan genç orta saha, ikinci yarıda Sivasspor'a kiralandı. Bu sezon da Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen 2003 doğumlu futbolcu, sadece 4 resmi mücadelede görev aldı. Alt yaş milli takımlarında 19 kez şans bulan genç futbolcu, daha çok forma giyeceği bir takımda oynamak istediği için devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Anthony Dennis

Taha Altıkardeş

İLK 10'DA 4 GÖZTEPELİ

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), bir sonraki adımı atmaya hazır olan ve Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamayan Süper Lig'deki 23 yaş altı oyuncuların listesini açıkladı. İlk 10'da Göztepe'den 4 futbolcu yer aldı. Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki forveti Romulo Cardoso, 2003 doğumlu stoper Taha Altıkardeş, 2004 doğumlu Nijeryali ön libero Anthony Dennis ve 22 yaşındaki Brezilyalı golcü Juan Silva listede yer almayı başardı. Genç futbolculara verdiği önem ve dinamik futbolla Süper Lig'de fark yaratan sarı-kırmızılıların bu politikası, yurt dışında da fark edilmeye başlamış oldu. Şanssız bir sakatlık geçiren Göz-Göz'ün Fransız oyuncusu Isaac Solet'in de eğer ilk yarıyı sorunsuz kapatsa listede yer alacağı ifade edildi. Göztepe dışında ilk 10'da yer alan diğer futbolcular şu şekilde: Semih Kılıçsoy (Forvet), (Beşiktaş), Jakup Kaluzinski (Orta saha), (Antalyaspor), Yasin Özcan (Sol bek), (Kasımpaşa), Cher Ndour (Orta saha), (Beşiktaş), Hamza Güreler (Defans), (Başakşehir), Kacper Koclowski (Orta saha), (Gaziantep FK).

EMERSONN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Göztepe'nin, Athletico Paranaense'den transfer ettiği 20 yaşındaki forvet Emersonn Correia da Silva, İzmir'de sağlık kontrolünden geçti. Brezilyalı genç futbolcu ve menajeri kente gelip sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Brezilya Serie A'da bu sezon 13 maça çıkan genç oyuncu, 2 kez ilk 11'de başlarken, 388 dakika süre aldı ve gol veya asist üretmeyi başaramadı. Yabancı kontenjanındaki şişkinlikten dolayı Datro Fofana'nın sözleşmesini feshedecek Göz-Göz, ardından Emersonn ile mukavele yapacak.