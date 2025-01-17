Tek hedef kupa

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kulübün içinde bulunduğu sıkıntılara rağmen şampiyonluk yarışının iddialı takımları arasında yer alan Karşıyaka'da sürpriz bir şekilde ayrılma kararı alan Mustafa Reşit Akçay'ın yerine anlaşma sağlanan teknik direktör Ahmet Yıldırım, camiaya ilk mesajını verdi. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutlaka kupa hedefine ulaşacaklarını söyledi. İzmir'e gelip tesislere üs kuran, imza atarak takımı resmen devralmak için ise Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesinin feshedilmesini bekleyen 50 yaşındaki Yıldırım, taraftara şampiyonluk mesajı yolladı.

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Yıllardır 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de görev yaparak şampiyonluk ve Play-Off tecrübeleri yaşayan, Karşıyaka kadrosunu ve rakipleri yakından tanıdığı öğrenilen Ahmet Yıldırım, sosyal medya hesabında şampiyonluk görseli paylaştı. Tecrübeli teknik adam, yapay zekayla yapılmış, Karşıyaka'nın şampiyonluk kupasıyla binlerce taraftarının eşliğinde üstü açık otobüsle zafer turu attığı fotoğrafın üzerine, "Tek hedef, bahane yok! O kupa buraya gelecek" ifadelerini yazarak taraftarı heyecanlandırdı. Yıldırım yönetimindeki Karşıyaka, ikinci yarının ilk maçında pazar günü Kırşehir FK deplasmanına çıkacak.

AKÇAY 1 MİLYON TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR

Karşıyaka'da Mustafa Reşit Akçay ikinci yarıya günler kala sürpriz bir şekilde ayrılıp memleketi Trabzon'a dönerken, yeşil-kırmızılı kulüp de tecrübeli teknik adamın antrenmana çıkmadığını noter kanalıyla tespit ettiriyor. Kaf-Kaf'ta noter tespitinin ardından Akçay'ın sözleşmesinin feshi resmiyete kavuşacak. Sezon başında yapılan mukaveleye göre Akçay'ın ayrılma kararını kendisi alması halinde kulübe 1 milyon TL tazminat ödemesi gerekiyor.