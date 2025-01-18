Arda yıldızlaştı

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Mücadeleyi uzatmalarda kazanan Real Madrid tur atlayan taraf oldu. Madrid ekibi 37'de Mbappe ve 48'de Vinicius Junior ile 2-0'ı buldu. Oyuna 70. dakikada giren milli yıldızımız Arda Güler, 77. dakikada ağları havalandırsa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Celta Vigo 83'te Bamba ve 90+1'de Marcos Alonso'nun penaltı golleriyle maçı uzatmaya taşıdı. Madrid, 108. dakikada Arda Güler'in asistinde Endrick'in kaydettiği golle bir kez daha öne geçti. Valverde 112'de skoru 4-2'ye getirdi. Son sözü 119'da Endrick söylerken asisti yine Arda yaptı ve Real Madrid tur atladı.