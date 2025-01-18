Dinçel’in gözü şampiyonlukta

İkinci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Fethiyespor'u çalıştıran Selahaddin Dinçel iddialı açıklamalarda bulundu. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı'nın uzun süreli bir sözleşme teklif ettiğini belirten Dinçel, teklifi tereddüt etmeden kabul ettiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "5-10 yıllık sözleşmem var demek, 2 hafta sonra gitmeyeceğim anlamına gelmiyor. Teknik adamlık böyle bir şey. Ancak hiçbir şekilde aklımda soru işareti olmadan Fethiyespor'da bir kupa daha kaldırmak istiyorum. Bu konuda motiveyim ama illa bu sezon olacak diye bir söylemim yok" dedi.

İÇ SAHADA HEDEFİ 27 PUAN

Selahaddin Dinçel, "İkinci yarıda 9 maçı evimizde oynayacağız. Bu 9 karşılaşmayı da kazanıp 27 puan toplamak istiyoruz. Dış sahada da toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp kulübümüzü ve taraftarlarımızı mutlu etmek tek arzumuz. Genç oyuncularımıza da şans veriyoruz. Özellikle alt yapıdan gelen oyuncularımızı da maçlarda oynatacağız. Fethiyespor kendi bütçesini zorlamadan gelecek vaat eden oyuncularıyla bu ligi tamamlayacak. Şu anda bizim grubumuzda takviye ya da transfer yapmayan tek takımız. Transfer yapmak için transfer yapmıyoruz. Bu takımın yapısını bozmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.