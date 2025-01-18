Manisa hareketli

Trendyol Birinci Lig'de üst sıraları zorlayan Manisa Futbol Kulübü, ara transferde oldukça hareketli. Savunma hattına eski Göztepeli Dino Arslanagic'i monte etmek isteyen siyah-beyazlılar, forvet takviyesi için de yoğun çaba sarf ediyor. Pendikspor'la sözleşmesini fesheden eski futbolcusu satrfor Sandro Lima ile dirsek temasında olan Ege ekibi, bir hücumcunun daha peşinde. Manisa temsilcisi, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki genç Bulgar futbolcusu Martin Minchev ile ilgileniyor.

KİRALIK OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

Sezon başında Çaykur Rizespor'a genç oyuncusu Ayberk Karapo'yu gönderen Manisa FK, Karadenizli kurmaylarla olan iyi ilişkilerini kullanarak transferi mutlu sonla bitirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Rize ekibine Minchev'in durumunu sordu. Ligin ilk yarısında sadece 5 lig maçında oynayan 2001 doğumlu forvetin kiralık olarak Ege ekibine transfer olabileceği kaydedildi. Geçen sezon transfer olduğu Rizespor'da 33 lig karşılaşmasında 3 kez ağları sarsan Minchev, 4 sezon Sparta Prag, 4 sezon da Cherno More Varna'da top koşturdu.

SİYAH-BEYAZLILARDAN BİLET JESTİ GELDİ

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol Birinci Lig'in 20. hafta mücadelesinde yarın saat 19.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Uğur Okulları İstanbulspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçından itibaren zorlu maratonda taraftarlarına jest yaparak tribün desteğini artırma hamlesi yaptı. Buna göre, kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar artık iç saha maçları ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarlar Passolig kartı sahibi olması zorunlu olduğu belirtildi.