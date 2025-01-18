Merkezefendi’den bir transfer daha

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Denizli temsilcisi, Yalovaspor Basketbol'dan ayrılan 28 yaşındaki Egemen Güven'in ardından ABD'li Malik Newman'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Napoli Basket takımında forma giyen 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Malik Newman ile 2025 sezonu için sözleşme imzalandığı belirtildi. 1.91 boyundaki guard, bu sezon Napoli'de 5 maçta forma şansı bulurken 5 sayı ortalaması tutturmuştu. Newman, Napoli'den önce ise Çin Ligi ekiplerinden Jilin'de 7 maçta 14.6 sayı ve 3.1 ribaunt ortalaması yakalamıştı.