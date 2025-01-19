9’da 9 istiyor

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta evinde Kasımpaşa'yı 5-0 yenerek 31 puanla 4. sıraya yükselen Göztepe, bugün 20. hafta müsabakasında Antalyaspor'u misafir edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çalacak. Sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Isaac Solet ve Doğan Erdoğan ile forvetler Datro Fofana ile Kubilay Kanatsızkuş da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Göztepe'nin Brezilya'nın Athletico Paranaense takımında transfer ettiği golcü Emersson Coreia ise görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek. Göztepeli futbolseverler 475 TL ve 3 bin 750 TL arasında satışa çıkan biletleri tamamen tüketti. Bu sezon evinde oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe başarılı serisini sürdürmek için sahada yer alacak.

BELÖZOĞLU İLK MAÇINDA

Teknik direktör Stanimir Stoilov, zorlu bir 90 dakikaya çıkacaklarını belirterek, taraftarın desteği ile yine istedikleri sonucu alacaklarına inandığını söyledi. Rakip Antalyaspor'da ise yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ilk maçına İzmir'de çıkacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maç golsüz berabere tamamlanmıştı.

CEZALI ROMULO YOK

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Romulo Cardoso ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Geçen hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle bu sezonki 4. sarı kartını nedeniyle cezalı duruma düşen Romulo yerine ise Kuryu Matsuki'nin forma giymesi bekleniyor.