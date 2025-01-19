Bodrum FK puanı kaptı

Süper Lig'in 20'nci haftasında Bodrum FK deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Bodrum 5 maçlık deplasmanda puan alamama serisini kırarken, G.Antep ise evinde 6 maç sonra puan kaybetti: 0-0. 12'nci dakikada Riberio'nun pasıyla buluşan Taylan Antalyalı'nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çelerek önledi. 18'de Maxim'in ceza alanı içerisinde pasıyla buluşan Sorescu'nun vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

2. YARIDA DA GOL SESİ ÇIKMADI

36. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Okita'nın topu düzeltip yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla dışarı gitti. 65'inci dakikada Maxim'in kazanılan köşe vuruşunda ceza alanına ortasıyla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun vuruşu kalecide kaldı. 90'ncı dakikada Dimitrov'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Celal Dumanlı'nın kafa vuruşu üstten auta gitti. Karşılaşma golsüz sona erdi.

DEMİREL VE İNAN 2. KEZ RAKİP OLDU

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 efsane oyuncusu olarak yıllarca birbirlerine rakip olan iki hoca dün teknik direktör olarak ikinci kez karşı karşıya geldiler. Teknik direktör kariyerlerinde ilk kez Süperligin 2022-2023 sezonunda Volkan Demirel'in Hatayspor'u, Selçuk İnan'ın ise Kasımpaşa'yı çalıştırdıkları dönemde karşı karşıya geldiler. Karşılaşmayı Volkan Demirel'in takımı Hatayspor kendi evinde 1-0'lık sonuçla kazanmayı bilmişti. Dün de Demirel Bodrum'un, İnan ise G.Antep'in başında sahaya çıktı.