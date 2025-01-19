F.Bahçe Carlos’u bekliyor

Savunmaya takviye için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için geri sayıma geçti.Sarı-lacivertlilerin, Aston Villa forması giyen oyuncuyu bu hafta içinde renklerine bağlaması beklenirken İngiliz basınına göre Fenerbahçe, piyasa değeri 11 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu için 12 milyon Euro ödeyecek. Kanarya'nın 1 numaralı adayı olan Tuta'nın transferi son anda gerçekleşmezken Eintracht Frankfurt, sarı lacivertlilerin 20 milyon Euro ödemeye hazır olduğu Brezilyalı futbolcuyu satmama kararı aldı. Tuta da takımda kalmak istediğini bildirdi ve böylelikle transfer rafa kalktı. Böylelikle Carlos'un F.Bahçe forma giymesine kesin gözle bakılıyor. 31 yaşındaki stoper bu sezon Aston Villa formasıyla 17 maça çıktı.

A.DEMİR'E KONUK OLUYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alacak. Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek. Fenerbahçe'de 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra İsmail Yüksek ve Konyaspor maçında sakatlanan kaleci Dominik Livakovic, forma giyemeyecek.