Göztepe - Antalyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Sarı-kırmızılılar 9'uncu dakikada Juan ile golü buldu. O dakikadan itibaren avantajını koruyan Göz-Göz, Gürsel Aksel Stadı'nda bir galibiyete daha imza attı. Sahasında üst üste 9'uncu galibiyetini alan Göztepe 34 puana yükselerek 4'üncü sıradaki yerini korudu. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile ilk sınavına çıkan Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

9'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Antalyaspor'un kaptırdığı top sonrası Nielsen'in ara pasında Juan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, top ağlara gitti. Yardımcı hakem önce ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak pozisyonun VAR'dan incelenmesinin ardından gol kararı çıktı.

27'nci dakikada Göztepe net fırsatı harcadı. Juan'ın derinlemesine pasında Matsuki kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Piric'e nişanladı.

34'üncü dakikada Tijanic'in kullandığı kornerde Koray topu aşırdı. Juan'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp çizgiden oyun alanına geri döndü.

45+1'inci dakikada Bokele ve Heliton'un kaptırdığı topla ceza alanına giren Gaich'in şutunda kaleci Lis mutlak golü önledi.

72'nci dakikada köşe atışında kaleci Piric'ten seken top sonucu karambol yaşandı. Bokele meşin yuvarlağı altıpas üzerinden auta gönderdi.

80'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Djalma ceza sahası dışı çaprazından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti. Göztepe müsabakayı tek golle kazanmasını bildi.