KSK’de liste hazır

Basketbol Süper Ligi'nde yaşadığı kriz sebebiyle kadrosu büyük ölçüde dağılan, ligde üst üste 3 maçı kaybedip, Şampiyonlar Ligi'nden de elenen Karşıyaka, transfer yasağını açtığı takdirde kadroya katacağı isimleri belirledi. Kaf-Kaf, Basketbol Süper Ligi ekibi Mersin Spor Kulübü'nden Gerel Simmons, Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Kapaklıspor'dan Dischon Thomas ve Bahçeşehir'den Ömer Can İlyasoğlu ile prensipte anlaştı.

Dischon Thomas

Gerel Simmons

İKİSİ BEKLEMEYE ALINDI

Transfer yasağı yerli oyuncuları kapsamadığı için Ömer Can ile önümüzdeki hafta sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Transfer yasağına konu olan 40 bin dolarlık borcun ödenmesi halinde 2 ABD'linin de kadroya katılacağı öğrenildi. 31 yaşındaki Simmons, bu sezon Mersin'de 13 maçta 5.8 sayı ortalamasıyla oynadı. 2000 doğumlu forvet Thomas ise Kapaklı'da 16 maçta 17.4 sayı ve 7.4 ribaund ile mücadele etti.

Ömer Can

BUGÜN RAKİP TOFAŞ

Karşıyaka, 15. hafta mücadelesinde bugün Tofaş ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılılar 8 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, Tofaş ise 11 galibiyet ve 3 mağlubiyetle üçüncü basamakta. Ligdeki son 3 maçını kaybeden İzmir ekibi, rakibini devirerek kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.