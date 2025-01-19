Manisa telafi peşinde

Trendyol 1. Lig'de geçen hafta evinde Ümraniyespor'a 3-0 yenilip Play-Off yarışında yara alan, aynı zamanda düşme potasına da yaklaşan Manisa Futbol Kulübü, bugün sahasında İstanbulspor'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Erdem Mertoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Geçen hafta evinde Ümraniyespor'a 3-0 yenilerek büyük bir üzüntü yaşayan Manisa temsilcisi, rakibini yenerek Play-Off hattına iyice yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Hakan Şapçı, takımına güvendiğini belirterek, "Elimizden geleni yapacağız. Play-Off hattına yerleşerek çıkışımızı sürdürmenin hesaplarını yapıyoruz" dedi. Siyah-beyazlı ekip, geçen hafta İstanbul temsilcisine mağlup olmasına rağmen ilk 6 ile arasındaki puan farkı 3 oldu. Bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan ve 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Manisa ekibi, 26 puan ile 14. sırada konumlanıyor.

KADIN VE ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ

Manisa FK, bugün zincir kırarak geçen haftayı telafi etmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, misafir tribünü ise 39 TL olarak belirlendi. Karşılaşmayı kadın ve 18 yaş altı taraftarların ise ücretsiz olarak izleyebileceği açıklandı.