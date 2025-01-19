Merkezefendi çıkış arıyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5 maçını kaybedip sonuncu sıraya adını yazdıran Merkezefendi Belediyesi Basket takımı yarın sahasında Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabakanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak Öte yandan Merkezefendi, İtalya'nın Napoli takımında forma giyen 27 yaşındaki Amerikalı oyuncu Malik Newman'ı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

EGEHAN HAMLESİ GELDİ

Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek alt sıralardan kurtulmak isteyen Merkezefendi Belediyesi Basket, bugün konuk edeceği Bahçeşehir Koleji'nden Egehan Arna'yı kadrosuna katmak için ilerleme kaydetti. Egehan bu sezon Süper Lig'de 8 maçta oyuna girerken 8.4 dakikada 1.5 sayı, 1.1 ribaund ve 0.4 asist, Eurocup'ta ise 4 maçta 6.06 dakikada 0.5 sayı, 0.5 ribaund ve 0.2 asist ortalamaları tutturdu.