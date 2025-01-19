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Trabzon’da Diks sesleri

Bordo-mavililer Kopenhag forması giyen 25 yaşındaki savunmacıyı istiyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Trabzon’da Diks sesleri

Trabzonspor, Danimarka Süper Lig ekiplerinden Kopenhag'da forma giyen savunma oyuncusu Kevin Diks'i transfer gündemine aldı. 25 yaşındaki Endonezya asıllı Hollandalı futbolcunun, sezon sonunda serbest kalma ihtimali bordo-mavilileri harekete geçirdi. Danimarka basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililerin, sözleşme durumu nedeniyle bu transferi uygun maliyetle gerçekleştirebileceği kaydedildi. Diks, hücumdaki etkinliğiyle de dikkat çekiyor. Başarılı savunmacı, 2023-24 sezonunda Kopenhag formasıyla 32 resmi maçta 9 gol ve 3 asist kaydetti.

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