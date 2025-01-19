Trabzon’da Diks sesleri

Trabzonspor, Danimarka Süper Lig ekiplerinden Kopenhag'da forma giyen savunma oyuncusu Kevin Diks'i transfer gündemine aldı. 25 yaşındaki Endonezya asıllı Hollandalı futbolcunun, sezon sonunda serbest kalma ihtimali bordo-mavilileri harekete geçirdi. Danimarka basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililerin, sözleşme durumu nedeniyle bu transferi uygun maliyetle gerçekleştirebileceği kaydedildi. Diks, hücumdaki etkinliğiyle de dikkat çekiyor. Başarılı savunmacı, 2023-24 sezonunda Kopenhag formasıyla 32 resmi maçta 9 gol ve 3 asist kaydetti.