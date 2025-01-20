Buldozer Göz-Göz

SÜPER Lig'de geçen hafta Kasımpaşa önünde gol şov yapan Göztepe, dün de Antalyaspor'u yenerek sahasında üst üste galibiyet sayısını 9'a yükseltti. Göz-Göz'ün golü 9. dakikada geldi. Antalyaspor'un kaptırdığı top sonrası Nielsen'in ara pasında Juan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, top ağlara gitti. Yardımcı hakem önce ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak pozisyonun VAR'dan incelenmesinin ardından gol kararı çıktı.

27'de Juan'ın pasında Matsuki kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Piric'e nişanladı. 34'te Tijanic'in kullandığı kornerde Koray topu aşırdı. Juan'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp çizgiden oyun alanına geri döndü.

Göztepe'nin savunmadaki başarılı ismi Heliton, dün de görevini yerine getirdi ve Antalyaspor hücumcuların gol atmasına izin vermedi.

45+1'de Bokele ve Heliton anlaşmazlığında top Gaich'in önünde kaldı ve bu futbolcunun vuruşunda kaleci Lis mutlak golü önledi. 72'de köşe atışında kaleci Piric'ten seken top sonucu karambol yaşandı. Bokele meşin yuvarlağı altıpas üzerinden auta gönderdi. 80'de Djalma ceza sahası dışı çaprazından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti. Maç 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

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STOİLOV'DAN ÖNEMLİ BAŞARI

GÖZTEPE'NİN teknik direktörü Stanimir Stoilov, Antalyaspor karşısında alınan galibiyet ile önemli bir başarıya imza attı. Deneyimli Bulgar çalıştırıcı, Göztepe tarihinde ligde en kısa sürede 10 galibiyete ulaşan teknik direktör olma başarısını elde etti.

Geçen sezon takımı Süper Lig'e taşıyan ve bu sene sarı-kırmızılı ekibin Avrupa potasına girmesinde önemli pay sahibi olan Stoilov, istatistikleri alt üst ederek adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Stoilov, son olarak oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında kart cezası gören Romulo yerine Antalyaspor karşısında Kuryu Matsuki'yi ilk 11'de başlattı.