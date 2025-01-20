Manisa tek golle yıkıldı

TRENDYOL 1. Lig'de üst üste galibiyetlerle Play-Off'a göz kırpan Manisa FK, 20. haftada İstanbulspor'u konuk etti. 19'da ceza sahası içinde Osuji'nin şutu savunma oyuncularına çarparak kale direğinin az farkla yanından kornere çıktı. 26'da Sambissa'nın ortasına yükselerek kafa vuruşu yapan Kubilay, topu kale direğinin üstünden auta gönderdi.

FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

53. dakikada Vorobjovas'ın pası sonrası Diarra bomboş kale yerine üst direğe nişanladı. 62. dakikada İstanbulspor atağında orta sahadan gelen pasa hareketlenen Muammer'in ceza sahası içinde pas verdiği Diarra bu kez boş kaleye golü attı: 0-1. 67'de Osuji'nin pasına hareketlenen Diallo'nun şutu kaleci İsa'da kaldı. 74'te İstanbulspor atağında Emir Kaan'ın ceza sahası içinde yerden vurduğu top kaleye paralel bir şekilde auta çıktı. 75. dakikada Osuji'nin ceza sahası içinde dönerek kaleye çektiği şut savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı. Maçı İstanbulspor tek golle kazandı.

HAKAN SAPÇI YİNE İÇ SAHADA KAZANAMADI

MANİSA FK'da göreve geldikten sonra ilk maçında Bandırma deplasmanından 3 puanla dönen Hakan Şapçı, takımıyla iç sahada ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbulspor'a da yenilerek taraftarlarını üzdü.