Altay’da kart alarmı

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda 24Erzincanspor'a 3-1 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altay'da pazar günü İzmir'de oynanacak kritik Sincan Belediyesi Ankaraspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Murat Uluç ve Deniz, Salih, Yunus Efe Sarıkaya ve Sefa Özdemir ile Murat Berkan Ankaraspor maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

FUTBOLCULARA ÖDEME YAPILDI

Öte yandan siyah-beyazlılarda takımdan ayrılma tehlikesi bulunan futbolculara ödeme yapıldığı belirtildi. Bu isimlere camianın yarattığı kaynakla ödeme yapıldığı, personele de 1'er maaş ödendiği öğrenildi.