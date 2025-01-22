Denizlispor klasiği

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta 4 puanla son sırada bulunan Denizlispor'da gerilim filmi gibi süreç yaşanıyor. Başkan Mehmet Uğur Tatar'ın 9 günlük görev süresi ardından şok istifası sonrası acilen toplanan yeşil-siyahlıların yönetim kurulu toplantısı önceki gece yarısı sona erdi. Yönetim, futbol şube sorumlusu Erhan Ergil'i başkanlığa getirdi. Başkan yardımcısı ise yönetime dışarıdan davet usulü alınan Abdullah Çıtışlı oldu.

BİR YILDA 5. KEZ KONGREYE GİTTİ

Denizlispor'un 1 yıl bile dolmadan yapacağı 5. kongrenin ise 18 Şubat'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 25 Şubat'ta yapılacak. Yönetim kurulu kararıyla kongreye kadar geçici olarak başkanlık görevini devralan Erhan Ergil, "Biz direniyoruz. İvedi şekilde müdahale etmemiz lazımdı. Bu takımın maçı var, sorunları çok. Dağılmak üzere olan parçaları son anda böyle tutabildik. Amacım bir an evvel kongre ile bu sorunu çözmek. B, C, D planlarımız var. Güçlü ve liyakatli yeni bir yönetim kongrede seçilecek ve Denizlispor yaşatılacaktır. Sabır" dedi.

YENİ ÇALIŞTIRICI KÜRŞAT TAŞ OLDU

Denizlispor'da teknik direktörlük görevine Kürşat Taş getirilirken, ekibi de netleşmeye başladı. Horoz'da yardımcı antrenörler Bülent Öztürk ve Hasan Kaplan; kaleci antrenörü Barış Karakaya; yardımcı antrenör ve atletik performansı Murat Çelik; atletik performans antrenörü Mehmet Ali Karaşahin; bireysel oyuncu antrenörü Abdülkadir Çiftçi ve maç analisti Berke Hayrettin Akınlı ve Deniz Yalçın oldu.