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Göztepe'den imza şov

**Göztepe’den transfer atağı: Romulo ve Emerson ile imzalar atıldı** Süper Lig’de pazar günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Göztepe, transferde iki önemli hamle yaptı. Yıldız golcüsü Romulo Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yenileyen sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı forvet Emerson Correia ile de 5.5 yıllık anlaşma sağladı. İzmir temsilcisi, genç yıldızların takıma büyük katkı sunmasını bekliyor.

DHA

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Göztepe’den imza şov

Süper Lig'in 21'inci haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe, transferde imza şov yaptı. Sarı-kırmızılılar önce yıldız golcüsü Romulo Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yaptı. Romulo haberinin ardından Göztepe, bu kez Brezilyalı forvet Emersonn Correira transferini duyurdu. İzmir ekibi son olarak Athletico Paranaense takımında top koşturan Emerson ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamalarda, "Oyuncumuz Romulo Cardoso 2028 yılına dek Göztepe'mizde. Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2004 doğumlu hücum oyuncusu Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emersonn Correia da Silva'nın transferiyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Romulo bu sezon Göztepe'de 9 gol atarak takımının en skorer ismi olmuştu.

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