Milli boksöre icra şoku

ANKARA'DA arkadaşının kullandığı, üzerine kayıtlı otomobille 3 yıl önce trafik kazasına karışan milli boksör Kaan Aykutsun'a (23), sigorta şirketlerinin başvurusuyla 490 bin TL borç çıkarılıp icra takibi başlatıldı. Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndayken evine icra memurları geldiğini ve üzerine kayıtlı mal varlığı olup olmadığının kontrol edildiğini söyledi. Aykutsun, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te düzenlenen 'Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ettiği sırada evine icra memurları geldiğini söyleyerek, "Anneme üzerime kayıtlı mal varlığım olup olmadığının kontrol edileceğini, evde olmadığımdan dolayı da sonra tekrar geleceklerini söylemişler. Olimpiyatlarda hedefim final oynamaktı. Finale kadar yükselip bu başarımı altın madalya ile taçlandırmak istedim fakat mağduriyetim ve üzerime kalan borçlardan dolayı psikolojik anlamda kendimi iyi hissedemedim ve son 16 turunda elendim" diye konuştu.