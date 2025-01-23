Denizli’de Ergil’den sitem

Denizlispor'da Şubat ayındaki olağanüstü kongreye kadar başkanlık görevine getirilen Erhan Ergil, sitem dolu açıklamalarda bulundu. Kulübün amatör kulüpten beter durumda olduğunu ifade eden Ergil, "Amacımız Denizlispor'u yaşatmak. Bugün tesislerin doğalgazı kesiliyordu. Sahamız elimizden alınmaya çalışılıyor. Biz Denizlispor'u morgdan geri aldık ve kalp masajı ile hayata döndürmeye çalışıyoruz. Kulübü amatörce yöneteceğiz. Amatörlük fedakarlıktır. Bu çocukların forması malzemesi yok. Personel maaş bekler. Kulübün hakkını gözettik" dedi. Başkan Ergil, 9 gün içinde başkanlıktan istifa eden Mehmet Uğur Tatar'ın '8 yönetici arkamdan iş çevirdi' sözüne de yanıt verdi. "Kendi kaçışını yöneticilere yükleme derdinde" diyen Ergil, "Kendisine ilk gün 'Şeffaf olalım' dedim. Ne transfer açması, ne şampiyonlar ligi? Bu takımın maçta giyeceği forma otobüs hareket etmeden birkaç saat önce yetişti. Biz senin kaçacağını anladığımız için müdahale etmek zorunda kaldık" diye konuştu.