Fener’den dev çalım

F.Bahçe, G.Saray'ın uzun süredir imza attırmak için uğraş verdiği PSG'nin Milan Skriniar'ı kadrosuna katarak ezeli rakibine dev bir çalım attı. Sarı-Lacivertliler, sürpriz bir hamle Slovak stoperi bonservisiyle renklerine bağlarken oyuncuya 5 milyon euro yıllık ücret ödeneceği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncunun transferi kulübün resmi kanallarından duyurulurken, futbolcu dün İstanbul'a geldi. Diego Carlos'tan sonra Skriniar'ın transferi ile defans hattı iyice güçlendi.

MOURINHO İKNA ETTİ

Milan Skriniar'ı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun telefonla aradığı ve ikna ettiği bildirilir futbolcuyu G.Saray dışında İngiltere'den Tottenham ve İtalya'dan Napoli kulüpleri de listesinde bulunduruyordu. Inter'den 2023 yazında PSG'ye bedelsiz transfer olan 29 yaşındaki stoper, Inter'e 2017 yılında 34 milyon euroya Sampdoria'dan transfer oldu. Şu ana kadar bonservisine toplamda 39.2 milyon euro bonservis ödenen Skriniar, kariyeri boyunca 423 karşılaşmaya çıktı. Slovak oyuncu 25 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.