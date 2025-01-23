Miray’a destek

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan ve doğuştan sol kolu olmayan 10 yaşındaki Miray Korkmaz, yüzmedeki başarılarıyla adından söz ettiriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, mücadelesi ve azmi ile dikkatleri üzerine çeken başarılı sporcu Miray Korkmaz, annesi Nihal Korkmaz ve antrenörü Mehmet Onur Erküçük ile makamında bir araya geldi.

Minik yüzücü, hedefinin dünya şampiyonası olduğunu söyledi. Düzenli antrenman yapması ve yeni madalyalar kazanması için Korkmaz'a destek olacaklarını belirten Başkan Tugay ise başarılı yüzücüye Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesine katılması için teklifte bulundu. Miray'ın dünya şampiyonu olacağına inandığını belirten Tugay, "Amacımız, başarılı ve yetenekli sporcuları desteklemek. Miray'ı desteklemek de görevimiz. Miray inşallah İzmir adına şampiyon olan bir gencimiz olsun. Mutlu olman için elimizden ne geliyorsa yapalım isteriz" dedi. Ziyarette Tugay tarafından Miray'a yüzücü şnorkelinin de içinde bulunduğu bir hediye paketi verildi.