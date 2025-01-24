Bodrum FK 10’a kavuştu

Trendyol Süper Lig'de ateş hattından kurtulmaya çalışan Sipay Bodrum FK, Anderlecht'ten kadroya kattığı Jonathan Okita'nın ardından bir oyuncu ile daha anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlılar, bir süredir transfer görüşmeleri yaptığı Trabzonspor'dan ayrılan Makedon orta saha oyuncusu Enis Bardhi ile el sıkıştı. Oyuncunun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 2022-23 sezonundan beri bordomavililerde top koşturan Bardhi, bu sezon içinde Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle gözden düşmüştü. Ara transfer döneminde sözleşmesi feshedilen 1995 doğumlu 10 numara ile Eyüpspor ve İspanya ligi ekiplerinden Levante de ilgileniyordu. Son kararını Bodrum'dan yana kullanan 29 yaşındaki oyuncu, yeşil-beyazlı takımının kümede kalma yarışına yardımcı olmaya çalışacak.

ÖĞRENCİLERE BİLET JESTİ

Bodrum FK yönetimi, hafta sonu oynanacak Eyüpspor maçında, yarı yıl tatilinde olan öğrenci taraftarlara biletlerin 48 TL'den satışa sunulacağının müjdesini verdi. Ege ekibinin yaptığı açıklama şu şekilde: "Sömestr tatilinde oynayacağımız ilk iç saha maçımıza özel; Maraton Tribünü, Adopen Kuzey Kale Arkası Tribünü ve Rixos Güney Kale Arkası Tribünü biletleri öğrenciler için 48 TL olacaktır. Öğrenciler için geçerli maç biletleri, maç günü (26 Ocak Pazar) stadımızda bulunan gişelerden satılacaktır. Bilet satışında öğrenci belgesi ibrazı zorunludur. Tüm öğrencilerimizi bekliyoruz."