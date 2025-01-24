G.Saray gaza bastı

Savunmaya takviye için düşündüğü Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran G.Saray, stoper transferini ezeli rakibinden rövanşı alarak çözmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılıların, F.Bahçe'nin uzun süredir transfer listesinde yer alan Eintracht Frankfurt'un oyuncusu Lucas Silva Melo (Tuta) için harekete geçtiği öğrenildi. Galatasaray'ın sezon başında da ilgilendiği Brezilyalı defans için ciddi bir bonservis ücretini gözden çıkardığı ileri sürüldü. Cimbom'un, 25 yaşındaki yıldızı alabilmek için şartlarını zorlayacağı iddia edildi.

PAZARLIK MASASINDA

Galatasaray'ın Alman ekibine yaklaşık 12 milyon Euro'luk bir paket hazırladığı öğrenilirken, Frankfurt'un 16 milyon Euro istediği iddia ediliyor. İki kulüp arasında sıkı bir pazarlığın yaşanması beklenirken Tuta'nın 10 gün içerisinde imza atması sürpriz sayılmayacak. Fenerbahçe de geçtiğimiz günlerde Sambacı oyuncu için ciddi girişimlerde bulunmuş ancak transferde başarılı olamamıştı. Alman ekibinde 24 maça çıkan Tuta bu sürede 1 gol kaydetmişti.