KSK’nin üye planı

Ekonomik ve yönetimsel olarak büyük krizin içinde olan Karşıyaka Spor Kulübü'nde önceki gün eski Başkan Hasan Denizkurdu önderliğinde, şirketleşme konulu danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Atatürk Organize Sanayi'de düzenlenen buluşmada camianın ileri gelenleri, danışma kurulu, yönetim kurulu, divan kurulu ve bir grup taraftar, kulübün şirketleşme sürecine girmesi için fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda çıkan raporda mevcut yönetime şirketleşme önerisinde bulunuldu. Şirketleşme kararı almak için üyelerin 4'te 3'ünün şirketleşme kongresinde bulunması gerektiğinden, pasif üyelerin üyeliklerinin düşürülmesi gerektiği kararına varıldı. Yeşil-kırmızılı kulüpte ilk olarak tüzük kongresi yapılması, daha sonra üye sayısı düşürülerek şirketleşme için genel kurula gidilmesi gündeme geldi. Tüzük değişikliği sonrası üyelikleri uzun süredir aktif olmayanların saptanması, 5 bin olan üye sayısının 2 bin civarına düşürülmesi için çalışmaların başlaması gerektiği ifade edildi.

GÜNCEL BORÇ 503 MİLYON TL

Futbol, basketbol ve voleybolda şirketleşmeye gidilmesi ve bu konuda bir komite kurulup çalışmaların en kısa zamanda başlaması görüşünde karar kılındı. Güncel borcun 503 milyon TL olduğu açıklanırken, 350 milyon TL'sinin devlete, 96 milyon TL'sinin yöneticilere ve 50 milyon TL'nin eski basketbolculara olan borçlar olduğu bilgisi paylaşıldı. Mayıs ayında spor kulüplerine af çıkma ihtimali olduğu ve faizler yapılandırılırsa, kalan borcu yöneterek şirketleşmenin sağlıklı bir şekilde yaz aylarında hayata geçeceği ifade edildi. Ayrıca sezon sonuna kadar basketbola 47 milyon TL, futbola 25 Milyon TL ve Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki harcamalara 6 milyon TL'lik bir kaynak yaratılması gerektiği belirtildi. Kulüp tarafından Valilik izni ile bağış kampanyasının yenilenmesi gerektiğinin altı çizildi.