Manisa Ufuk’u istiyor

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Forvet, orta saha ve savunmaya en az 3 transfer yapmayı hedefleyen ve araştırmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, sezon başı transfer olduğu Konyaspor'da istediği süreleri bulamayan 27 yaşındaki ön libero Ufuk Akyol için girişimlerde bulunuyor. 1.80 metre boyundaki gurbetçi oyuncu, bu sezon 478 dakika sahada kaldı. Stutgart altyapısında yetişen Ufuk, 2016-19 yılları arasında Fatih Karagümrük'te 79 maça çıktı ve 10 gol attı. 1997 doğumlu oyuncu 2019- 2024 yılları arasında ise Antalyaspor'da 110 Süper Lig karşılaşmasında görev aldı.

GENÇLİK AŞISI YAPTIRDI

Evinde aldığı üst üste 2 yenilgiyle bir anda ateş hattının dibine yaklaşan Manisa FK, hafta sonu oynayacağı Sakaryaspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Öte yandan Manisa temsilcisi Nesine 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'dan 2003 doğumlu kanat Mustafa Erkasap ile 2004 doğumlu Muhammed Mustafa Özbay'ı renklerine bağladı. Siyah-beyazlılarda takviyelerin süreceği ifade edildi.