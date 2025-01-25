Aslan’da hedef Zeki

Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, savunma transferinde sürpriz bir hamle yaptı. Yönetim transfer listesinde ilk sırada yer alan Milanlı Emerson Royal'ın Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanması üzerine rotayı Roma'ya çevirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski takımı Roma'ya getirdiği Zeki Çelik için sarı-kırmızılılar resmi teklif yaptı. AS Roma'nın Ajax'tan Devyne Rensch'i alması üzerine Galatasaray boşa düşen 27 yaşındaki milli yıldız için zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sundu. Zeki Çelik'in yerli statüsünde olması büyük bir avantaj oldu.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

AS Roma'dan yılda 2.5 milyon Euro kazanan Zeki için Galatasaray'ın planı sezon sonuna kadar olan maaşının 1 milyon Euro'sunu karşılamak. Ayrıca kendisine kiralama bedeli ödememek. Sarıkırmızılılar oyuncunun sözleşmesine de 2.5 ila 3.5 milyon Euro arasında opsiyonlu bir satın alma maddesi koydurmayı da planlıyor. Mourinho, 2022-23 sezonu başında Zeki Çelik için Lille'e 7.4 milyon Euro bonservis bedeli ödetmişti. Galatasaraylı olması ile bilinen Zeki Çelik'in bu sürpriz teklife olumlu yaklaştığı ifade edilirken, kulüpler arasında pazarlıklar sürüyor.

KONUĞU KONYASPOR

Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde geride kalan 20 haftada 19 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 51 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, bugünkü müsabakada Gabriel Sara ile Mauro Icardi'den yararlanamayacak. Barış Alper, Torreira, Muslera ve Abdülkerim sarı kart görmeleri halinde 22. haftada deplasmanda yapılacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

BURSA'DA YETİŞTİ

Bursa doğumlu olan Zeki Çelik, kentinin takımı Bursaspor'da altyapı eğitimini alırken, Türkiye'de Bursa Nilüfer ve İstanbulspor formalarını da terletti. 2018'de İstanbulspor'dan Fransa ekibi Lille'e transfer olan Zeki, o tarihten bu yana yurtdışında görev yapıyor.