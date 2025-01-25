Cumartesi ateşi

Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün kritik maçlarda sahaya galibiyet için çıkacak. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta aldığı üst üste kötü sonuçların ardından Play-Off hattının dışında kalan Bucaspor 1928 Cemil Şeboy Stadı'nda Erbaaspor'la oynayacak. Mücadeleyi Muhammed Taha Onat görev alacak. İzmir ekibinde devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen Tuna Üzümcü ilk resmi müsabakasına çıkacak. Play-Off umutları için mücadele edeceklerini belirten Üzümcü, "Kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MENEMEN SERİ İSTİYOR

Geçen hafta deplasmanda Yeni Mersin İY'yi 5-0 yenerek üst sıralar için umutlanan Menemen FK evinde Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmayı Birkan Altındaş yönetecek. Menemen, bugün kazanıp ligde seri yakalamayı hedefliyor. Nesine 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırşehir FSK'yı 4-0 yenerek ikinci devreye 3 puanla başlayan zirve takipçisi Karşıyaka evinde düşme hattındaki Bulvarspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçı Şahin Berker yönetecek. Kaf-Kaf'ta Erdal ile Abdülkadir forma giyemeyecek, cezaları sona eren Kadir ile Mert Yusuf ise görev yapabilecek. Aynı grupta teknik direktör Ercan Kılıç'la yollarını ayıran Bornova 1877, evinde 23 Elazığ Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak.

EGE DERBİSİ NEFES KESECEK

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta lider Balıkesirspor Ege derbisinde Play-Off mücadelesi veren Uşakspor'u Balıkesir Atatürk Stad��'nda konuk edecek. Son 5 maçını kazanan Balıkesirspor seyircisi önünde 6'da 6 yapmaya çalışacak. 3. Grup'ta Ayvalıkgücü Bld evinde Çankaya FK karşısında galibiyet arayacak. Namağlup Aliağa FK ise deplasmanda lider Küçükçekmece Sinopspor'la karşı karşıya gelecek. Tüm karşılaşmalar saat 14.00'te başlayacak.