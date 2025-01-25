Denizlispor’da kaptan geri döndü

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta dibe demir atan Denizlispor kaptanı yuvaya geri döndürdü. Yeşilsiyahlılar 37 yaşındaki eski kaptanı Gökhan Süzen'le sözleşme imzaladı. Kulübün yaptığı açıklamada "Kulübümüz, sözleşmesi sona eren futbolcumuz Gökhan Süzen'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Futbolcumuz, kulüp başkanımız Erhan Ergil ve Başkan Yardımcısı Abdullah Çıtışlı ile yaptığı görüşmenin ardından resmi mukaveleye imza attı. Gökhan Süzen'e tekrardan hoş geldin diyor, yeşil-siyah forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.