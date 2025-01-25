Genç yıldıza dev kanca

Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Lyon ile golsüz berabere kalarak Play-Off şansını sürdürdü. Birçok eksikle sahaya çıkan Fenerbahçe'de ilk on birde göreve başlayan Yusuf Akçiçek, performansıyla göz doldurdu. 18 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun güvenini boşa çıkarmazken, kendisini izleyen Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Bayern Münih'in scoutları, yetenekli oyuncuyu tribünden takip ederken detaylı rapor tuttukları gözlemlendi. Genç oyuncuya Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere ve İspanya'dan ilgi olduğu ifade edilirken, Alman temsilcisinin sezon sonu oyuncu için devreye girmesi bekleniyor.

AVRUPA'NIN GÖZDESİ

Akçiçek, Lyon maçında karşılaşmada 3 kez top uzaklaştırırken, 1 kez top kaptı ve pas arası yaptı. Genç savunmacı 4 kez çıktığı hava topu mücadelesinde 2 kez isabet sağladı. 54 kez topla buluşan Yusuf Akçiçek, 45 pas denemesinde 39 isabet sağladı. Sarı-lacivertli ekipte yetişen Yusuf, geçen sezon profesyonel olurken bu yıl 5 maçta oynayıp, bir de gol attı.

AVRUPA'DA DERBİ İHTİMALİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 9 puana yükselirken tur şansı, haftaya Midtjylland deplasmanında alacağı sonuca bağlı olacak. Danimarka ekibini yenmesi halinde Play-Off'a kalacak olan Fener, beraberlik ve yenilgi halinde ise diğer takımların alacağı sonuçlara bakacak. Avrupa Ligi'nde 23. sırada bulunan Fenerbahçe'nin 9. sırada yer alan Galatasaray'la eşleşme ihtimali de bulunuyor. Son maçlarda alınacak sonuçların ardından G.Saray ligi 9., Fenerbahçe ise 24. sırada tamamlarsa iki takım birbirlerine rakip olacak. Aynı senaryo Galatasaray'ın onuncu, Fenerbahçe'nin ise 23. olması durumunda da geçerli.

AKAYDİN ÇAYKUR RİZE'DE

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen milli stoper Samet Akaydin Çaykur Rizespor yolcusu. Sarı-lacivertliler, deneyimli stoperin bonservisiyle birlikte transferi için Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. Oyuncu ve Rize ekibi de 1.5 yıllık prensip anlaşmasına varıldı. Karadeniz ekibinin de Samet'in transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor. İstanbul ekibinde ara transfer döneminde kadroda düşünülmeyen başka isimlerle de yolların ayrılacağı öğrenildi.