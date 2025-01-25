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Karşıyaka’da ikinci veda

Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisinde sol bek Gökhan Meral’in ardından forvet Çağatay Yılmaz da takımdan ayrılırken, Karaköprü Belediye ile anlaştı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Karşıyaka’da ikinci veda

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarıya Kırşehir Futbol Spor Kulübü galibiyetiyle başlayan Karşıyaka, transfer yasağı yaşadığı dönemde ikinci vedayı yaşadı. Sol bek Gökhan Meral'in ardından Çağatay Yılmaz da yeşil-kırmızılılarla yolları ayırdı. Sezon başında Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'dan kiralanan, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremeyen Çağatay, İzmir ekibinden ayrılarak Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Karaköprü Belediyespor'la anlaştı.

ERDAL 4 HAFTA YOK

Görev yaptığı 10 lig maçında gol atma başarısı gösteremeyen 25 yaşındaki futbolcu, forvetteki forma yarışında Ali Sinan Gayla, İshak Kurt ve Enes Nalbantoğlu'nun gerisinde kalmıştı. Yeşil-kırmızılılarda Erdal Öztürk sakatlıklardan kurtulamadı. Tokat Bld Plevne maçında sakatlanıp 3 hafta sahalardan uzak kalan Erdal, Kırşehir maçında da sakatlanırken 4 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.

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