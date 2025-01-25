Manisa’da Fofana Sakarya’ya doğru

Trendyol 1. Lig'de 2 maçtır kayıp yaşayan Manisa FK'da Philip Awuku ve Kwasi Wriedt'in ardından bir yabancı daha ayrılmak üzere. Moryke Fofana'nın Sakaryaspor'un transfer listesinde olduğu öğrenildi. Teknik direktör Mesut Bakkal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı yönetim, rotasını Manisa FK'ya çevirdi. Takımda mutsuz olan 33 yaşındaki sol açığın, alacaklarına istinaden Ege temsilcisiyle sözleşmesini feshedeceği öğrenildi. Başka talipleri de olan Fofana'yı elinden kaçırmak istemeyen Sakaryaspor'un girişimlerini hızlandırdığı bildirildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun da Tatangalar'a imza atmaya sıcak baktığı belirtildi.

ALTAY'DA İKİ İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın evinde kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Sincan Belediyesi Ankaraspor'la karşılaşacak olan Altay'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Arda Gezer ile sağ kanat Mehmet Nur Kaymaz'ın forma giyemeyeceği öğrenildi. İki futbolcudan Arda'nın adalesinde gerilme, Mehmet Nur'un ise adalesinde yırtık olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı takımda cezası sona eren stoper Kuban ise görev yapabilecek. İzmir temsilcisinde antrenman eksiği bulunan kaleci Ozan'ın kadroda yer almayacağı kaydedildi. Öte yandan camia tarafından ödemeleri yapılan oyuncuların takımdan ayrılma ihtimalinin bulunmadığı bildirildi. Altay'da devre arasında sadece Enes Yetkin yuvadan uçtu.

NAZİLLİSPOR VAN'A BİLENİYOR

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Giresunspor'u yenerek morallenen Ülkea Nazillispor, yarın karşılaşacağı Vanspor FK'ya bileniyor. Siyah-beyazlılar, güçlü rakibini mağlup ederek ligde üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Naz-Naz, galibiyete odaklanırken, galibiyet serisini 2 maça çıkarmak istiyor. Siyah-beyazlı Aydın temsilcisi karşılaşma öncesi 12 puanla 15'inci sırada yer alırken, rakibi Vanspor FK ise 33 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.