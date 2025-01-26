Bucaspor kaçamadı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda Ankara Demirspor ile yenişemedi: . Ligin ilk yarısının son beş maçında aldığı 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle hedeften şaşan sarı-lacivertliler, ikinci yarının ilk maçında yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü yönetiminde Erbaaspor'u 3-2 yenerek rahat bir nefes almıştı. Bu maçta da öne geçen İzmir ekibi, avantajını koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Müsabakaya iyi başlayan Bucaspor, 5. dakikada Zeki Yıldırım ile öne geçti: 0-1. 36'da Güney Tutcuoğlu skora denge getirdi: 1-1. Müsabakanın ikinci yarısında iki takımda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Müsabaka 1-1 sona erdi ve iki takım da 1 puanla yetindi.