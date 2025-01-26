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Derbi Balıkesirspor’un

Nesine 3. Lig 2. Grup’ta zirve yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde Balıkesirspor, sahasında Uşakspor’u Muhammed ve Artun’un golleriyle yendi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Derbi Balıkesirspor’un

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta lider Balıkesirspor, sahasındaki Ege derbisinde zirve mücadelesi veren Uşakspor'u mağlup etti: 2-0. Ligde son 5 maçında sırasıyla Nevşehir Belediye, Adıyaman FK, İnegöl SK, Türk Metal ve Fatsa Belediye'yi mağlup eden Bal-Kes, bu galibiyetle altıda altı yaptı. Son beş maçında 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak zirve yarışının gerisinde kalan Uşakspor ise galibiyet hasretini altı maça çıkardı. Müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Kırmızı-beyazlılar, 38. dakikada Muhammed Demirci'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren kırmızı-beyazlılar, 66. dakikada Artun Akçakın'ın golüyle aradaki farkı ikiye çıkardı: 2-0. Maçı Balıkesirspor 2-0 kazandı.

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