Karşıyaka yine kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Karşıyaka, evinde Bahçeşehir Koleji'ne 80-65 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip üst üste 5'inci, toplamda 8'inci mağlubiyetini aldı. İstanbul temsilcisi ise 10 galibiyete ulaştı. Mali sıkıntılarla boğuşan ev sahibi ekipte sakatlığı bulunmayan Muhsin Yaşar maçı pota arkasından izledi. Sakatlıktan çıkan Russell ise yedekler arasında yer alıp süre bulamadı. Sezon içinde KSK'den ayrılan Kenan Sipahi, Bahçeşehir formasıyla eski takımına rakip olup 10 sayı kaydetti. İlk periyot 18-13 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte Bouteille'nin sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 14 sayı önde girdi: 28-42. Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren konuk takım Smith'in son saniyede bulduğu 3 sayılık isabet ile çeyreği 19 sayı üstün bitirdi: 41-60. Final periyodunda dış atışlarla skor üretip farkın kapanmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji maçı 15 sayı farkla kazandı: 65-80.