Petkimspor fena dağıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Aliağa Petkimspor, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'ya farklı mağlup oldu: 83-64. Süper Lig'de ve Avrupa'da son dönemde aldığı sonuçlarla adından söz ettiren İzmir temsilcisi, bu sonuçla kahroldu. Son üç maçını kazanan Aliağa Petkim, galibiyet serisini de kaybetti. Müsabakaya ev sahibi iyi başladı. Pota altından bulduğu sayılarla etkili olan İstanbul ekibi, ilk periyotu 26-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Darüşşafaka, devreyi de 43-28 önde kapattı. İkinci yarıda dağılan Petkimspor önünde kontrolü tamamen eline alan İstanbul temsilcisi, farkı 20'li sayılara kadar çıkardı. Darüşşafaka, son bölüme 27 sayı farkla 64-37 önde girdi. Son bölümde Petkimspor'un farkı azaltma çabalarına izin vermeyen Darüşşafaka parkeden 83-64 galip ayrıldı.