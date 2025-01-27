Horoz 3’lük attı

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta son dört maçını kaybeden Denizlispor, sahasında Bursa Nilüfer FSK'yı tek golle yenerek kendine geldi: 1-0. 15. dakikada kaleci Hacı Ramazan'ın geri pasını eliyle alması sonrası kale sahası sağ çapraz önünde kazanılan endirekt serbest vuruşta, Gökhan'ın sert şutu kaleciden döndü, defans uzaklaştırdı. 28'de Nilüferspor'un kazandığı faul atışında ceza alanı sağ çaprazdan Cüneyt'in vuruşu az fakla üstten auta çıktı. 38'de Kadir'in pasıyla sağdan ceza alanına giren ve sıfıra kadar inen Çağrı Yağız, kale sahası içine paralel ortaladı. Uzak direk dibinde Furkan, ıska geçerek boş kaleye topu gönderemedi. İlk yarı golsüz sona erdi.

GÖKHAN SÜZEN SKORU BELİRLEDİ

57'de Nilüferspor atağında kaleci Ali Eren'i geçen topta Berkant, kale çizgisi üzerindeki topa son anda hamle yaparak mutlak golü çıkardı. 66'da Emre Furtuna, ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci son anda kornere çeldi. 67'de Gökhan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gönderdiği top kaleci Hacı Ramazan'ın müdahalesine rağmen ağlara gidince Denizlispor 1-0 öne geçti. Mücadele 1-0 sona erdi.