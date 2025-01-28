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Denizlispor’a Taş etkisi

Yeşil-siyahlılar, yeni teknik direktörleri Kürşat Taş yönetiminde çıktığı ilk maçta Nilüfer FSK’yı mağlup ederek umutları yeşertti

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Denizlispor’a Taş etkisi

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta 6 puanı silindiği için 4 puanla ligin son sırasına demir atan Denizlispor'da Nilüfer FSK galibiyet ilaç gibi geldi. Seyircisi önünde 4 ay 10 gün sonra kazanan Denizlispor'da keyifler yerine geldi. Sakatlıklar nedeniyle 11'in gediklisi 3 isimden yoksun çıkan yeşil-siyahlılar, sergiledikleri mücadeleci futbolla taraftarlardan alkış aldılar. Lig de ilk kez gol yemeden kazanan Denizlispor'da taraftarlar futbolcularını bağırlarına bastı.

Denizlispor’a Taş etkisi

Denizlispor'da ilk çıktığı karşılaşmadan galip ayrılan teknik direktör Kürşat Taş, Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada "Futbolcularımızın üzerinde uzun bir zamandan bu yana kazanamamanın verdiği stres ve travma vardı. Buradan hızlı bir dönüş yapmamız gerekiyordu. 3 gün takımla antrenman yapıp maça çıktık. Genç kadromuza yaptığımız dokunuşlarla bir nebze olsun sorunlara neşter vurduk. Gökhan Süzen'in kadromuza katılmasıyla, takımın abi pozisyonunda ki eksikliği giderdik. Denizlispor'u ligde tutma adına ilk adımı attık. Kısa zamanda bulunduğumuz konumdan çıkmak istiyoruz" dedi.

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