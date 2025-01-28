KSK sancılı

1974-75 sezonundan beri oynanan Basketbol Süper Lig tarihinde küme düşmeyen 3 takımdan biri olan Karşıyaka, göz göre göre uçuruma yuvarlanıyor. 22 Aralık'tan bu yana üst üste 5 yenilgi alan Kaf-Kaf, ayrılan oyuncuların yerini altyapıdan gelen tecrübesiz isimlerle doldurmaya çalıştığı için oldukça zorlanıyor. KSK'nin şu an 8 galibiyeti var ve son 2 sezona bakıldığında bu galibiyet sayısının ligde kalmak için yeterli olmadığı görülüyor. Basketbolun ekol takımı Kaf-Kaf'ın acı sonu yaşamamak için mutlaka takviye yapması ve en azından 10 galibiyete ulaşması gerekiyor. İzmir ekibinde geçtiğimiz hafta sonu Bahçeşehir karşısında 20 yaşındaki Efe Demirel, 22 yaşındaki Ozan Yılmaz ve 2005 doğumlu Emin Eminoğlu gibi deneyimsiz oyuncular parkeye çıkmıştı. Büyük çaba sarfetseler de yenilgi kaçınılmaz oldu. Takımdaki tek yabancı Sean McDermott ise 2 sayıda kaldı.

İKİ OYUNCU YOL AYRIMINDA

Öte yandan Bahçeşehir maçında forma giymeyen Muhsin Yaşar da yol ayrımına geldi. Sezon başında takıma katılan 29 yaşındaki basketbolcuya Yalovaspor ve Bursaspor'un talip olduğu bildirildi. Muhsin'in tercihini Bursa'dan yana kullanacağı öğrenilirken, altyapısından yetiştiği Tofaş'ın da devrede olduğu iddia edildi. İsmi Barcelona ile anılan Russell'a ise Virtus Bologna'nın da talip olduğu ancak anlaşma sağlanamadığı gelen bilgiler arasında.