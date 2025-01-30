Bodrum’da rota Kastrati

Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan ayrılan orta saha Enis Bardhi ve Anderlecht'ten kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı transfer eden Trendyol Süper Lig ekibi Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nün sıradaki hedefi Polonya'dan. Yeşil-beyazlı Bodrum temsilcisi, Polonya ekibi Widzew Lodz'un 25 yaşındaki Kosovalı sağ beki Lirim Kastrati'yi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfediyor. Bu sezon 11 maça çıkan 1999 doğumlu futbolcunun takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar sürüyor. Ege ekibi, 350 bin Euro piyasa değeri olan Kosovalı oyuncuyu uygun bir bonservisle renklerine bağlamayı hedefliyor.

GAZİANTEP DE DEVREDE

Genç futbolcu ile Süper Lig'in diğer kulübü Gaziantep FK'ın da ilgisinin bulunduğu öğrenildi. Padova altyapısında yetişen Kastrati, Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giydi. İtalya'da Roma ve Bologna'nın ardından Macar takımı Ujpest'te de top koşturan futbolcu 28 Ocak 2024 tarihinden bu yana Widzew Lodz forması giyiyor. İtalyan vatandaşlığı da bulunan sağ bek, Kosova A Milli Takım formasını 14 giydi.

DEMİREL : ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAĞIZ

Deplasmanda Konya ile karşılaşacak Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel, "Alt sıralardaki direkt rakibimizle oynayacağız, yendiğimiz takdirde puan farkı azalacak. İleriye daha umutla bakacağız. Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız. Yeni gelecek 2-3 transferle inşallah daha iyi takım oyunu ve takım skoru yakalayacağız" dedi.