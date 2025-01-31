Altay’da İsa Toygar yok

İkinci Lig Beyaz Grup'ta yarın deplasmanda 3. sırada yer alan Kastamonuspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altay'da sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte sakatlık yaşayan ön libero İsa Toygar Ekinci'nin bu hafta sonunda forma giyemeyeceği öğrenildi. Geçen hafta iç sahada oynanan Sincan Belediyesi Ankaraspor müsabakasında 55. dakikada adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 18 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara katılmadığı belirtildi.

EKSİKLERİN SAYISI BEŞE ÇIKTI

Murat Uluç, Murat Berkan Demir ve Yunus Efe'nin cezalı olması nedeniyle görev yapamayacağı İzmir temsilcisinde tedavisi süren Mehmet Nur da kadroda yer almayacak. Altay, iç sahada namağlup olan Kastamonuspor önüne 5 eksikle çıkmak zorunda kalacak.