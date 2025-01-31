Bornova’da Yeniyurt dönemi

Üçüncü Lig 1. Grup ekiplerinden Bornova 1877'de teknik direktör sorunu çözüme kavuştu. Ligde Play-Off mücadelesi veren İzmir ekibinde, geçen hafta iç sahada alınan 23 Elazığ beraberliği sonrası teknik direktör Ercan Kılıç ile yollar sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Yönetim bir haftalık arayıştan sonra teknik direktörlük görevine genç çalıştırıcı Onur Yeniyurt'u getirdi. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolculuk kariyerinden sonra bir çok kulüpte antrenörlük görevinde bulunan Onur Yeniyurt'a başarılar diliyoruz" denildi.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Bornova ekibini iyi tanıdığını belirten Yeniyurt, "Vizyonu ile önümüzdeki dönemlerde çok üst düzeylere gelebileceğine inandığım bir organizasyon. Ekip olarak genç ve dinamik bir oyuncu grubumuz var. Ekipte bulunan tüm oyuncularımıza güveniyorum. Başarılı olmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.