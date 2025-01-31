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G.Saray işi uzattı

Avrupa Ligi’nde son hafta Ajax’a yenilen Galatasaray Play-Off turuna kaldı. Hızlı başlayan maçta Osimhen ile fırsatları kaçıran Aslan 23’te Traore’nin golüyle geriye düştü. İkinci yarı 58. dakikada Fitz-Jim’in golüne 90+4’te Osimhen yanıt verdi ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

G.Saray işi uzattı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, ilk 8 umuduyla gittiği Ajax deplasmanından eli boş döndü. 18. dakikada Barış Alper'in sağdan ortaladığı topa altı pas önünde yükselen Osimhen kafayla vurdu, top az farkla yandan auta gitti. 22. dakikada Abdülkerim'in uzun pasına kendi yarı sahasından hareketlenen Osimhen, önündeki boş alanı değerlendirerek ceza sahasına sokuldu. Nijeryalı yıldızın sağdan şutu uzak direğin dibinden auta çıktı. 23'te Akpom'un şutunda Muslera'dan dönen topu sağ çaprazda Traore tamamladı ve Ajax bu golle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda Galatasaray girdiği üst üste pozisyonları değerlendiremedi. 53'te Sara'nın ceza sahası önünden şutu az farkla auta çıktı. 58'de Osimhen'in kafa vuruşu kalecide kaldı. Dönen topta Ajax kontra atağında Berkan'ın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Fitz-Jim'in çaprazdan şutu köşeden ağlara gitti: 2-0. 90+4'te Sara'nın kullandığı kornerde altı pas içindeki karambolde Osimhen topu ağlara gönderdi ve maç 2-1 sona erdi.

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