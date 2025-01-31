Manisa’da rota Yunus

Manisa FK'da yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekip, şu an Kocaelispor forması giyen 25 yaşındaki sol bek Yunus Emre Gedik'e kanca attı. Bu sezon 12 kez Körfez ekibinin formasını giyen Gedik, sadece 6 kez ilk 11'de başlayabildi. Daha çok forma giyebileceği bir takımda oynamak istediğini Kocaeli yönetimine bildiren deneyimli sol bek, ayrılmak istediğini iletti. Bu sezon hedefini Play-Off olarak belirleyen siyah-beyazlılar, bu kararın ardından Gedik'i takıma kazandırmak için girişimlere başladı.

BONSERVİSTE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Profesyonel kariyerine Eyüpspor'da başlayan deneyimli oyuncu, Ümraniyespor, Şanlıurfaspor 1461 Trabzon FK, Göztepe ve Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın formasını giydi. Manisa FK ile masaya oturacak Yunus Emre'nin sözleşmesi Haziran ayına kadar sürüyor.