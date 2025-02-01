Aliağa Petkimspor evinde çıkış arıyor

Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz hafta deplasmanda Darüşşafaka'ya 83-64 yenilerek 3 haftalık galibiyet serisi sona erdikten sonra Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi son 16 turu grubundaki ilk maçında Manresa'ya mağlup olan Aliağa Petkimspor bugün evinde Mersin Spor'la kozlarını paylaşacak. Enka Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak 17'nci hafta mücadelesini Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın biletleri 50 TL'den satışa sunuldu.

MORAL BULMAK İSTİYOR

İzmir temsilcisi ligde kazanarak moral bulmak istiyor. Mersin Spor ise bu sezon yükseldiği Süper Lig'de flaş galibiyetler alarak dikkatleri üzerine çekti. Son 5 maçında 4 galibiyet alan Akdeniz ekibi 7'nci sıraya kadar yükseldi. Petkimspor ligde 7 galibiyetle 9'uncu, Mersin ise 9 galibiyetle 7'nci basamakta yer alıyor.