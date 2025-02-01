Alperen All-Star’da

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın oyuncusu Alperen Şengün, All-Star'a seçilen 2. Türk oldu. NBA'de 2021 yılından beri oynayan 22 yaşındaki milli basketbolcu bu sezon maç başına 19,1 sayı, 10,4 ribaunt ve 5,0 asist ortalamalarıyla Rockets'ın öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Rockets, Şengün'ün de katkılarıyla 32 galibiyet, 15 mağlubiyetle şu anda Batı Konferansı'nda 2. sırada bulunuyor. Şengün, 2007'de All-Star'a seçilen Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star olmayı başaran 2. Türk oyuncu olmayı başardı.

16 ŞUBAT'TA OYNANACAK

NBA All-Star Maçı, 16 Şubat'ta her iki konferansın ilk 5 oyuncuları ve NBA baş antrenörleri tarafından seçilen 14 yedek oyuncu olmak üzere ligin en iyi 24 yeteneğini bir araya getirecek. Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, 21. kez all-star seçilerek rekor kırdı ve Batı Konferansı'nda Alperen Şengün ile birlikte All-Star maçında aynı takımda yer alacak. Şengün, Batı'da LeBron James, Stephen Curry, Nikola Jokic, Kevin Durant ve James Harden gibi yıldızlarla parkeye çıkacak. 2025 NBA All-Star organizasyonu, San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak.